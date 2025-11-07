الجمعة, 07-نوفمبر-2025 الساعة: 05:01 م - آخر تحديث: 04:33 م (33: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً جافاً وبارداً إلى شديد البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة

طقس شديد البرودة وتحذير من الأرصاد

طقس شديد البرودة وتحذير من الأرصاد
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً جافاً وبارداً إلى شديد البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يكون الطقس جافاً وبارداً إلى شديدة البرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات الضالع.

ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً في مرتفعات حضرموت، شبوة، أبين، لحج، تعز، إب، المحويت، مأرب والجوف.

وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المحافظات والمرتفعات المذكورة من الطقس البارد والشديد البرودة.

ونصح المزارعين في المناطق الجبلية بعمل التدابير اللازمة للحفاظ على مزروعاتهم، والقادمين إلى المناطق الباردة بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.








