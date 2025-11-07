المؤتمرنت -

طقس شديد البرودة وتحذير من الأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً جافاً وبارداً إلى شديد البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يكون الطقس جافاً وبارداً إلى شديدة البرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات الضالع.



ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً في مرتفعات حضرموت، شبوة، أبين، لحج، تعز، إب، المحويت، مأرب والجوف.



وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المحافظات والمرتفعات المذكورة من الطقس البارد والشديد البرودة.



ونصح المزارعين في المناطق الجبلية بعمل التدابير اللازمة للحفاظ على مزروعاتهم، والقادمين إلى المناطق الباردة بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.