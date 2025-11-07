الجمعة, 07-نوفمبر-2025 الساعة: 08:05 م - آخر تحديث: 08:00 م (00: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنّ طفلاً واحداً من بين كلّ خمسة أطفال في قطاع غزة فاتته اللقاحات الأساسية

الأونروا: واحد من كل 5 أطفال بغزة فاتته اللقاحات

المؤتمرنت -
الأونروا: واحد من كل 5 أطفال بغزة فاتته اللقاحات
أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنّ طفلاً واحداً من بين كلّ خمسة أطفال في قطاع غزة فاتته اللقاحات الأساسية طوال عامَين، بحسب ما أكدت تقارير حول الموضوع، وذلك من جرّاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع التي كانت وكالات أممية عدّة قد وصفتها بأنّها "حرب على الأطفال".

وأوضحت وكالة أونروا، في تدوينة نشرتها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّها سوف تعمد، بالتعاون مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وشركائها، إلى حملة تحصين تعويضية تزوّد خلالها 44 ألف طفل في قطاع غزة باللقاحات المنقذة للحياة، بالإضافة إلى إجراء فحوصات خاصة بسوء التغذية لهم.

وأضافت الأونروا أنّها سوف تساهم في حملة التحصين باللقاحات الأساسية والفحوصات من خلال 24 مركزاً صحياً ونقطة طبية موزّعة في مختلف أنحاء قطاع غزة، مبيّنةً أنّ ذلك يأتي "دعماً للجهد الحيوي الهادف إلى استعادة الرعاية الأساسية لأطفال غزة".

ويمثّل الأطفال ما نسبته 47% من إجمالي سكان قطاع غزة بواقع 980 ألف نسمة تقريباً، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الصادرة في إبريل/ نيسان 2025.

وتأتي هذه الحملة التي أعلنت عنها وكالة أونروا بعد أكثر من عامَين من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، التي تسبّبت في انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وتعطيل برامج التحصين، الأمر الذي حرم مئات آلاف من الأطفال من الحصول على لقاحاتهم الأساسية.








