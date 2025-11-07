الجمعة, 07-نوفمبر-2025 الساعة: 09:37 م - آخر تحديث: 09:16 م (16: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أنّ المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي قتلوا 47 طفلاً فلسطينياً في الضفة

اليونيسف: 47 طفلاً فلسطينياً قُتلوا في الضفة

المؤتمرنت -
اليونيسف: 47 طفلاً فلسطينياً قُتلوا في الضفة
أكد مدير التواصل لحالات الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ريكاردو بيرس، أنّ المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي قتلوا 47 طفلاً فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023.

وقال بيرس في تصريحات نقلتها المنظمة، إنّه "على الرغم مما يحدث في قطاع غزة من فظائع الحرب التي استمرت لعامين، والتهدئة الهشّة التي جرى انتهاكها خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك مقتل أطفال خلال الساعات الماضية، إلا أنّه يجب عدم السماح بأن تكون الضفة الغربية مجرد ضوضاء خلفية".

وأضاف المسؤول الأممي أنّ "ما يحدث في الضفة خطير جداً، فالأطفال يموتون منذ بداية الحرب، ومجدّداً، قُتل 47 طفلاً بما في ذلك في القدس، وهذا يجب أن ينتهي فوراً"، داعياً إلى احترام القانون الدولي وضرورة حماية الأطفال والمدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً غير مسبوق في الاعتداءات منذ بدء العدوان على غزة، إذ نفّذ "جيش" الاحتلال والمستوطنون عملياتٍ واسعة أسفرت عن استشهاد ما لا يقلّ عن 1057 فلسطينياً، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، فضلاً عن اعتقال أكثر من 20 ألفاً، بينهم 1600 طفل، وفق تقديرات منظمات حقوقية فلسطينية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: تراجع أسعار الغذاء عالمياً
مجتمع مدني: اختتام مؤتمر سرطان البروستاتا والمثانة
فنون ومنوعات: الموت يفجع محمد رمضان
علوم وتقنية: تُعاني من الصّداع النصفي؟ هذا الخبر لك
مجتمع مدني: ابتعِدوا عن التوتّر.. فهذا ما يفعله بكم
عربي ودولي: الاحتلال يواصل اعتداءاته على لبنان
اقتصاد: الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
عربي ودولي: عشرات الآلاف أدوا صلاة الجمعة بالأقصى
فنون ومنوعات: الشّرود الذهني مُفيد.. إليك السّبب
علوم وتقنية: كيف تؤثّر صحة الأمعاء على جودة النوم؟
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
اقتصاد: هيئة رئاسة جديدة لقطاع المواد الزراعية
عربي ودولي: الاحتلال يواصل التوغّل في سوريا
عربي ودولي: حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة
عربي ودولي: الاحتلال يواصل "خنق" سكان غزة
عربي ودولي: غزة.. 10 آلاف شهيد تحت الأنقاض
عربي ودولي: غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيرات
رياضة: اختبار سهل للريال وآخر صعب لبرشلونة
أخبار: الأرصاد يحذّر من طقس الساعات المقبلة
رياضة: فوز سيتي وإنتر وتعادل برشلونة بالأبطال
أخبار: فوز اليمني الحربي بمنصب عمدة هامترامك
رياضة: التعادل يحسم مواجهة التضامن والنهضة
علوم وتقنية: 6 آثار جانبية "خطيرة" للشاي الأخضر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025