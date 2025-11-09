المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع أجواء شديدة البرودة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات، والمرتفعات مع احتمالية تشكل الصقيع على أجزاء محدودة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صنعاء، ذمار، عمران، البيضاء وصعدة، تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 2 - 5 درجات مئوية مع احتمالية تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء محدودة منها.



ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات إب، الضالع، لحج، أبين، ضاب شبوة، حضرموت، وغرب محافظتي مأرب والجوف تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 6 - 10 درجات مئوية.



وحذر المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح في المرتفعات المذكورة من الأجواء الباردة وشديدة البرودة.



ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من التلف جراء تشكل الصقيع.