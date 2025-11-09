المؤتمرنت -

لبوزة يعزي بوفاة العميد عبدالله الشيخ

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد الركن عبدالله حسين علي الشيخ، عضو اللجنة الدائمة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.



وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى الشيخ حسين علي الشيخ، والأستاذ مطهر حسين علي الشيخ والعقيد عبداللطيف حسين علي الشيخ، وإلى أبناء الفقيد عبدالمجيد ومحمد وأمين وعبدالخالق عبدالله حسين الشيخ، بمناقب الراحل ومواقفه الوطنية، ودوره الاجتماعي ومساهمته في خدمة المجتمع والسكينة العامة من خلال الإصلاح بين الناس ومعالجة قضاياهم.



وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأسرة الفقيد وآل الشيخ كافة في مديرية الطويلة محافظة المحويت بهذا المصاب.. سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".