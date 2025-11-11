المؤتمرنت -

توقعات بأجواء باردة وأمطار متفرقة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات، وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، غرب الجوف وجنوب مأرب.



بينما قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات حضرموت، شبوة، الضالع، لحج، أبين، إب، تعز، ريمة والمحويت.



ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة الى متوسطة على محافظات إب، ريمة، المحويت، حجة، وأجزاء من أرخبيل سقطرى.



وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المحافظات والمرتفعات من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.



ونصح المزارعين في المناطق الجبلية بعمل التدابير اللازمة للحفاظ على مزروعاتهم، والقادمين إلى المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.



ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها من العواصف الرعدية أثناء هطول الأمطار ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب كثافة السحب المنخفضة وذلك على الطرق والمنحدرات الجبلية.