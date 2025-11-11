الخميس, 13-نوفمبر-2025 الساعة: 03:39 م - آخر تحديث: 12:16 م (16: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
بـيـان لـ"الاتصالات".. ماذا جاء فيه؟
نفت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، صحة الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم قيام المؤسسة بمصادرة أرصدة الانترنت لعملائها المشتركين في خدمة الإنترنت السلكي (ADSL) واللاسلكي (Yemen 4G).

وأكد المؤسسة في بيان صادر عنها، أن هذه الادعاءات خاطئة تمامًا، ولا أساس لها من الصحة، وأن الهدف منها التشكيك في مصداقية المؤسسة والنيل من سمعتها كمؤسسة وطنية رائدة.

وأوضح أن طريقة احتساب الاستهلاك والخصم من الأرصدة في المؤسسة تتم بصورة آلية وفق منظومة فوترة دقيقة وشفافة بالكامل، وأنه يتم التعامل مع أرصدة المشتركين كوحدة واحدة ولا يتم تجزئتها إلى رصيد خاص بعمليات التنزيل (download)، ورصيد آخر خاص بعمليات الرفع (upload) كما ورد في بعض المنشورات.. مؤكدا أن الادعاءات حول وجود خصم مضاعف غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بأي صلة.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة تقدم خدمات الانترنت بأفضل المعايير والممارسات الحديثة، وأن احتساب الاستهلاك يتم بحسب ما يتم استخدامه فعلاً من قبل المشتركين ولا يمكن التلاعب أو التعديل بأنظمة تقديم وفوترة الخدمة أو مصادرة الأرصدة بصورة عشوائية كما يشاع من افتراءات وأكاذيب في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.

وجددت المؤسسة العامة للاتصالات التأكيد على التزامها المستمر بتقديم خدمات الإنترنت وفق أعلى المعايير الفنية، وبأسعار تراعي أوضاع المواطنين المعيشية، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها المؤسسة في ظل العدوان والحصار.

وأكد البيان حرص المؤسسة الكبير على كسب رضا عملائها ونيل ثقتهم، من خلال تطوير خدماتها وتحسين جودتها وتقديم العروض الترويجية والتخفيضات طوال العام وتوسيع نطاق انتشار الخدمات (بحسب الظروف والإمكانيات المتاحة) بما يلبي احتياجات المستخدمين في مختلف المحافظات.

ودعا جميع المشتركين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات المفبركة التي تهدف إلى الإضرار بسمعة مؤسسة الاتصالات التي تظل محط ثقة واحترام الشعب اليمني على امتداد أراضي الجمهورية.








