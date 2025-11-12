المؤتمرنت -

تحذير مهم من الأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات كل من لحج، الضالع، إب وغرب الجوف.



وقد تكون الأجواء باردة في مرتفعات حضرموت، شبوة، جنوب مأرب، أبين، تعز، ريمة والمحويت.



وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر في المحافظات والمرتفعات المذكورة من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.



ونصح المزارعين في المناطق الجبلية بعمل التدابير اللازمة للحفاظ على مزروعاتهم، والقادمين إلى المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.