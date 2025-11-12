الخميس, 13-نوفمبر-2025 الساعة: 03:39 م - آخر تحديث: 12:16 م (16: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
وجّه الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي رسالة للمزارعين اليمنيين

الشوافي يوجّه رسالة هامة للمزارعين

الشوافي يوجّه رسالة هامة للمزارعين
وجّه الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي رسالة توضيحية للمزارعين اليمنيين عن مستويات وتصنيفات شدة الصقيع ومتى يحدث ضريب للأرض.

وكشف الفلكي الشوافي في رسالته تفاصيل مهمة عن كيفية حدوث ضريب للمزروعات ومتى يجب اتخاذ وسائل الحماية.

المؤتمرنت ينشر فيما يلي نص الرسالة:

- متى يحدث ضريب للأرض؟ (لغوياً معنى "ضربت الأرض" أصابها الصقيع).
التوقعات في المستوى الأول (الصقيع الخفيف) يقصد به توقع ضريب للأرض، ولكن ضريب المزروعات حدوثه مرتبط بتجاوز شدة الصقيع الخفيف عتبة مقاومة النبات، وأغلب النباتات يوجد لديها مقاومة صفرية للصقيع فكل نبات/ مزروعات /أشجار لديها مقاومة نوعية متفاوتة للصقيع نصف درجة /درجة /ثلاث / عشر درجات وبعض الأنواع تقاوم اكثر من 15 درجة تحت الصفر وقد تكون متغيرة في المراحل المختلفة لنمو نفس النبات.

لذلك توقعات الصقيع في المستوى الأول غالباً محدودة التاثير وقد يرافقها ضريب أو قد لا يحدث لعدة أسباب منها الصقيع يحدث على نطاق مساحات صغيرة وقد يصادف أن لا تكون مزروعة، او يصادف أن تكون مزروعة ولكن الصقيع لم يتجاوز عتبة مقاومه النبات، مثلاً اذا بلغ الصقيع درجة تحت الصفر ومقاومة النبات 1.5 درجة تحت الصفر بهذا الحالة حدث صقيع ولم يحدث ضريب للمزروعات.

- متى يجب اتخاذ وسائل الحماية؟
يجب من المستوى الأول خصوصاً النباتات الضعيفة وأحياناً أقصى شدة في المستوى الأول قد يؤثر على نباتات متوسطة المقاومة لإنخفاض عتبة مقاومتها نتيجة تغيرات في الري والتسميد وغيره ما يضعف مقاومة النبات.

- هل إعلان موجات صقيع متوسطة أو شديدة معناه حدوث ضريب للمزروعات؟
من المفترض أن إعلان حالات خفيفة أو شديدة وحتى عنيفة، أن لا يرافقه حدوث ضريب نهائياً إذا تم اتخاذ الوسائل والتدابير التي تناسب شدة كل حالة، ولهذا يصدر الإعلان حتى لا يحدث ضريب.
وحدوث ضريب لا يؤكد صحة الإعلان إنما يؤكد أحيانا تهاون أو تساهل من المزارع وأحياناً في الحالات الشديدة يحدث ضريب بسبب عدم قدرة المزارع على توفر الوسيلة اللازمة للحماية وفي حالات خاصة تكون تكلفة الحماية أعلى من الضرر المتوقع فيعمل ما عليه ويسلم أمره لله.

ولكن الكارثة هو حدوث ضريب في الحالات الخفيفة أو حتى المتوسطة الشدة رغم قدرة المزراع غالبا على تجاوز تلك الحالات، إلا أنه نتيجة تكاسل أو الأخذ برأي متهاون أو الأقتداء بجاره ذو المزروعات الأعلى مقاومة حتى لو كانت نفس نوع المزروعات، بينما المفترض العمل بنشرات الطقس حتى التنبيهية طالما وهي موجهة لمنطقتك/محافظتك حتى وإن لم يحدث ضريب في منطقته، وليس شرط ان تضرب مزرعة جاره ليشعر بالرضا عن جهوده أو ليتأكد له أن التنبيه كان صحيح.








