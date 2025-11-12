الخميس, 13-نوفمبر-2025 الساعة: 03:39 م - آخر تحديث: 12:16 م (16: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من عرقلة إسرائيل دخول مواد أساسية إلى قطاع غزة، بينها محاقن التطعيم وزجاجات الحليب للأطفال

يونيسف: إسرائيل تعرقل تطعيم أطفال غزة

المؤتمرنت -
يونيسف: إسرائيل تعرقل تطعيم أطفال غزة
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من عرقلة إسرائيل دخول مواد أساسية إلى قطاع غزة، بينها محاقن التطعيم وزجاجات الحليب للأطفال، ما "يحول دون قدرة وكالات الإغاثة على تلبية الاحتياجات الإنسانية للقطاع المنكوب بالحرب".

وكشفت المنظمة الأممية أن "1.6 مليون محقن وثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية لتخزين اللقاحات تنتظر تصاريح الدخول، منذ آب الماضي، رغم بدء حملة تطعيم واسعة النطاق للأطفال في ظل وقف إطلاق النار الهش".

وأكد المتحدث باسم يونيسف، ريكاردو بيريس، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أن إسرائيل تصنّف المحاقن والثلاجات ضمن المواد ذات "الاستخدام المزدوج"، أي التي قد تُستخدم عسكرياً ومدنياً، ما يجعل الحصول على التصاريح الجمركية صعباً للغاية، رغم ضرورة هذه المواد لصحة الأطفال.

وأضاف بيريس أن "هذا يعني أن هناك نحو مليون زجاجة حليب من الممكن أن تصل إلى الأطفال الذين يعانون من مستويات متفاوتة من سوء التغذية".

وتستهدف حملة التطعيم الأولى، من ثلاث جولات، أكثر من 40 ألف طفل دون سن الثالثة، وقد جرى تطعيم أكثر من 2400 طفل في اليوم الأول بلقاحات متعدّدة، لكن "يونيسف" تحذر من الحاجة الملحة إلى إمدادات إضافية لضمان استمرار الحملة وحماية الأطفال من الأمراض.

وقالت المنظمة إن "الاتفاق على وقف إطلاق النار، في 10 تشرين الأول، لم يترجم بعد إلى دخول كافٍ للمساعدات لتغطية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، ولا سيما الأطفال المعرضين لسوء التغذية والأمراض".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: وولفرهامبتون يُعيّن إدواردز مدرباً
مجتمع مدني: ‫ما أسباب السعال الجاف؟
عربي ودولي: زلزال جديد يضرب جزيرة قبرص
علوم وتقنية: الدماغ وكرة القدم!
اقتصاد: تراجع أسعار النفط
فنون ومنوعات: مي عز الدين تعلن عقد قرانها
عربي ودولي: إسرائيل دمَّرت 1500 مبنى بعد اتفاق غزة
عربي ودولي: زلزال يضرب قبرص
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
علوم وتقنية: حبّات الرمّان أم عصيره.. أيهما أفضل للقلب؟
عربي ودولي: الاحتلال يتوغل مجدداً بريف القنيطرة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 69185
أخبار: تحذير مهم من الأرصاد
مجتمع مدني: 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!
اقتصاد: تباطؤ مبيعات السيارات في الصين
رياضة: بالادينو مدرباً جديداً لأتالانتا
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 69182
عربي ودولي: 6 آلاف حالة بتر في قطاع غزة
اقتصاد: ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: الاحتلال يجدد اعتداءه على القنيطرة
عربي ودولي: انتشال جثامين 20 شهيداً من عيادة في غزة
فنون ومنوعات: قميص يحمي من النوبات
اقتصاد: الين يسجل أدنى مستوى في 9 أشهر
أخبار: صنعاء: اجتماع يناقش تفعيل قطاع الإسكان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025