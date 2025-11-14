المؤتمرنت -

4 هزات أرضية قبالة خليج عدن

شهدت السواحل الجنوبية لليمن، قبالة خليج عدن، أربع هزات أرضية متفاوتة الشدة خلال الساعات الأخيرة، بلغت أقواها 4.5 درجة على مقياس ريختر، حسب النشرة اليومية لمركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين بمحافظة ذمار.



وأوضحت النشرة أن أولى الهزات ضربت المنطقة عند الساعة 7:10 مساء الأربعاء، بقوة 4.1 درجة، تلتها هزة ثانية بقوة 3.9 درجة عند الساعة 7:46 مساء في نفس الموقع.



وأضافت أن الهزة الثالثة سجلت بقوة 3.9 درجة عند الساعة 10:22 مساء، بينما كانت الهزة الرابعة الأقوى، بقوة 4.5 درجة، عند الساعة 1:25 من صباح الخميس.



وحذرت النشرة من احتمال استمرار الهزات، سواء بالقرب من مركز الهزة البحرية نفسها أو عبر انتقال الطاقة الزلزالية إلى مناطق أخرى، داعية المواطنين إلى توخي الحذر.



