شهيدة وغارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهدت مواطنة – اليوم الجمعة- جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حين شنت طائرات الاحتلال غارات شمال قطاع غزة وجنوبه، في حين أطلق النيران بكثافة وسطه، وسط تواصل خروقات وقف إطلاق النار.



وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطنة ميساء جابر العطار بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة العطاطرة شمال غربي قطاع غزة.



إلى ذلك، قالت مصادر محلية: إن طائرات إسرائيلية شنت غارات جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



كما قصفت مدفعية الاحتلال داخل الخط الأصفر شرقي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الإسرائيلي شن غارتين شمال غرب مدينة غزة.



وأفادت بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة جنوب شرق خان يونس جنوبي القطاع، وجنوب شرق دير البلح ووسطه.



وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية، التي بدأتها إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 69 ألفا و187 شهيدا، و170 ألفا و703 مصابين.



كما أكدت وجود ضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم لانتشالهم.



وإلى جانب الضحايا، ألحقت حرب الإبادة الجماعية، التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أميركي واستمرت عامين، دمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع، بخسائر أولية تصل إلى 70 مليار دولار.