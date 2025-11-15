السبت, 15-نوفمبر-2025 الساعة: 07:51 م - آخر تحديث: 07:38 م (38: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - التقى عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع "فلسطين قضية الأمة المركزية"

بن حبتور يطلع على التحضير لمؤتمر فلسطين

المؤتمرنت -
التقى عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع "فلسطين قضية الأمة المركزية" الدكتور عبدالرحيم الحمران ونائب رئيس اللجنة الدكتور أحمد العرامي.

وفي اللقاء استمع الدكتور بن حبتور، إلى شرح من الحمران والعوامي عن سير عملية التحضير للمؤتمر من قبل اللجنة التحضيرية واللجان العلمية والإعلامية والدولية.

واستعرضا الجهود المبذولة من قبل هذه اللجان للإعداد الجيد للمؤتمر في نسخته الرابعة على كافة المستويات في سياق الحرص الجمعي على تحقيق النجاح المنشود لهذه التظاهرة العلمية محليا وإقليميا ودوليا.

وأشاد عضو المجلس السياسي الأعلى بالجهود المبذولة من قبل مختلف لجان المؤتمر الذي أضحى تظاهرة علمية سنوية دولية فريدة ليس على مستوى المنطقة فحسب بل والعالم.. مؤكدا أن القضية الفلسطينية وما تتعرض له من مؤامرات متواصلة وبتواطؤ مشين من أنظمة عربية تحتم على جميع الأحرار في اليمن وعلى مستوى الأمة والعالم حشد وتوحيد الجهود والطاقات لنصرة القضية والمقاومة الفلسطينية الحرة.

ولفت إلى أهمية تضافر الجهود بين اللجنة التحضيرية ومختلف الجهات ذات العلاقة بتنظيم المؤتمر لما فيه ضمان تهيئة كافة العوامل اللازمة لإنجاح المؤتمر وعلى غرار الأعوام الماضية.








