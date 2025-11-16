الأحد, 16-نوفمبر-2025 الساعة: 07:01 م - آخر تحديث: 05:51 م (51: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 69 ألفاً و483 شهيداً، و170 ألفاً و706 مصابين

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 69483

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 69483
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 69 ألفاً و483 شهيداً، و170 ألفاً و706 مصابين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، في بيان، بأن مستشفيات غزة استقبلت خلال الساعات الـ72 الماضية جثامين 17 شهيدا، منهم شهيدان بنيران مباشرة من جيش الاحتلال، و15 انتشالا، و3 مصابين.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 266 شهيدا و635 مصابا، فيما جرى انتشال 548 جثمانا من تحت ركام المباني المدمرة في الحرب.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم مضي أكثر من شهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته واستهدافه لمناطق متفرقة في القطاع، متسببا بارتقاء أعداد أخرى من الشهداء وإصابة المئات من المدنيين العزل.








