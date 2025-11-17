المؤتمرنت -

توقعات بأجواء باردة وأمطار متوسطة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في المرتفعات وعدة محافظات، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الـ24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، غرب الجوف ومأرب ولا يستبعد تشكل الصقيع على أجزاء محدودة منها.



في حين قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات حضرموت، شبوة، الضالع، لحج، أبين، إب، تعز، ريمة والمحويت.



ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات إب، ريمة، المحويت وحجة وأجزاء من سهل تهامة والسواحل الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى.



وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المحافظات والمرتفعات المذكورة من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.



ونصح المزارعين في المناطق الجبلية بعمل التدابير اللازمة للحفاظ على مزروعاتهم، والقادمين إلى المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.



ونبه المركز المواطنين من العواصف الرعدية أثناء هطول الأمطار ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب كثافة السحب المنخفضة وذلك على الطرق والمنحدرات الجبلية.