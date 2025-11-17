الإثنين, 17-نوفمبر-2025 الساعة: 04:05 م - آخر تحديث: 03:47 م (47: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
إن ما يصل إلى 1400 شخص ربما قتلوا في أعمال العنف

الحكم بإعدام رئيسة وزراء

المؤتمرنت -
الحكم بإعدام رئيسة وزراء
قضت محكمة في بنغلاديش اليوم الاثنين بالإعدام على الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء المخلوعة، بعد إدانتها بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة عام 2024.

وواجهت حسينة، المنفية في الهند، ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان، الذي يعتقد أيضا أنه موجود بالهند، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لقتل مئات الأشخاص خلال انتفاضة قادها الطلاب في يوليو وأغسطس 2024، وحوكما غيابيا.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير صدر في فبراير إن ما يصل إلى 1400 شخص ربما قتلوا في أعمال العنف، بينما قال المستشار الصحي للبلاد في ظل الحكومة المؤقتة إن أكثر من 800 شخص قتلوا وأصيب حوالي 14 ألف شخص.








أخبار: بن حبتور يطلع على التحضير لمؤتمر فلسطين
