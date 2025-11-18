المؤتمرنت -

الانذار المبكر يحذّر من موجة صقيع محدودة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات الضالع ولحج وأبين وإب وغرب الجوف وجنوب مأرب.



ولا يستبعد المركز تشكل الصقيع على أجزاء محدودة من تلك المحافظات والمرتفعات، حيث تكون درجات الحرارة الصغرى إجمالاً أدنى من معدلاتها الطبيعية.



في حين قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات حضرموت، شبوة، تعز، ريمة والمحويت.



وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية المذكورة من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر .



ودعا المزارعين إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من التلف، والقادمين إلى المناطق الباردة لأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.