المؤتمرنت -

الصقيع مستمر.. وتحذير جديد من الشوافي

حذّر الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي من إستمرار موجة الصقيع في المرتفعات والأحواض الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية المحاذية خلال الساعات المقبلة.



وتوقع الفلكي الشوافي استمرار موجة الصقيع ليلة الأحد بمستوى مقارب لليلة الماضية في درجات الحرارة ورطوبة مرتفعة نسبياً (45% ~ 70%)، مشيراً إلى استمرار نشاط الرياح بقدر أقل من الليلة الماضية على بعض المناطق.



وأكد الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، ارتفاع بسيط في درجة حرارة الهواء ليلة الاثنين مع تراجع نشاط الرياح عن الليالي الماضية وتقل الرطوبة النسبية قليلا (35% ~ 55%).



ودعا الفلكي اليمني المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر من آثار موجة الصقيع واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزروعات، حيث أن الصقيع متوقع إذا سكنت الرياح وكانت السماء صافية.



وقال الشوافي إنه من "المتوقع أن تصل الأجواء حد الصقيع لتكون باردة إلى شديدة البرودة بالنسبة للإنسان"، داعياً المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.



وشدّد الفلكي الشوافي على "اتخاذ وسائل حماية مناسبة بمجرد أن تُشير النشرات إلى توقعات أجواء باردة نسبيا/ باردة والتي عادة تكون درجة الحرارة الصغرى لا تزال مرتفعة كثيراً عن الجمد/الصقيع".