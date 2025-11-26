الخميس, 27-نوفمبر-2025 الساعة: 08:23 م - آخر تحديث: 08:23 م (23: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - عاد إلى ميناء الاصطياد السمكي، في منطقة الخوبة الساحلية بمديرية اللحية في محافظة الحديدة، 48 صياداً يمنياً بعد أكثر من 12 يوماً

عودة 48 صياداً من إرتيريا إلى الحديدة

المؤتمرنت -
عودة 48 صياداً من إرتيريا إلى الحديدة
عاد إلى ميناء الاصطياد السمكي، في منطقة الخوبة الساحلية بمديرية اللحية في محافظة الحديدة، 48 صياداً يمنياً بعد أكثر من 12 يوماً من الاختطاف والتعذيب في سجون تابعة للسلطات الإريترية.

وأفاد الصيادون، لدى استقبالهم في الميناء بحضور مدير الميناء عبده الجلحبي، أنهم كانوا يمارسون نشاطهم المعتاد في الاصطياد بالمياه الإقليمية اليمنية على متن ثلاثة قوارب نوع "جلبة" وفي أماكن متفرقة، قبل أن تُقدم دوريات تابعة للبحرية الإريترية على اعتراضهم تحت تهديد السلاح واقتيادهم إلى سجونها.

وأوضح الصيادون أن عدداً منهم تعرضوا لاعتداءات جسدية وضرب مباشر خلال فترة سجنهم في منطقة "جلبوب" التابعة للبحرية الإريترية، كما أُجبروا على القيام بأعمال شاقة وسط ظروف قاسية شملت التجويع وسوء المعاملة والإهانة.

وأفادوا بأن السلطات الإريترية، وبعد قضائهم 12 يوماً رهن الاختطاف وما رافقه من ممارسات تعسفية، صادرت قاربين من قواربهم الثلاثة بكامل تجهيزاتها ومعدات الصيد وممتلكاتهم الخاصة، قبل أن تطلق سراحهم على متن قارب واحد أقلّهم إلى ميناء الخوبة السمكي.

وعقب وصولهم، جرى استقبال الصيادين في الميناء بحضور ممثل مركز خفر السواحل في الخوبة، عبدالله الحميضة، حيث سلم مدير الميناء مبالغ نقدية رمزية مقدّمة من هيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر لمساعدتهم في العودة إلى منازلهم.








