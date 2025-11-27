الخميس, 27-نوفمبر-2025 الساعة: 08:23 م - آخر تحديث: 08:23 م (23: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقعات بأجواء باردة إلى شديدة البرودة

المؤتمرنت -
توقعات بأجواء باردة إلى شديدة البرودة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، قد تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات أبين، لحج، الضالع، إب.

في حين قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات حضرموت، شبوة، تعز، ريمة، المحويت، مأرب، وغرب الجوف.

وحذر المركز المواطنين قاطني المرتفعات الجبلية أو المسافرين إليها من الأجواء الباردة والشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: إتلاف 21 طناً من عبوات المياه بصنعاء
عربي ودولي: 55 قتيلًاً في حريق هونغ كونغ
اقتصاد: استقرار الأسهم الأوروبية
أخبار: بن حبتور: علينا الحذر
أخبار: بدء صرف نصف معاش مايو في صنعاء
اقتصاد: الذهب يتخلى عن ذروة أسبوعين
عربي ودولي: 1138 مستعمرا يقتحمون الأقصى
عربي ودولي: روسيا تعلن السيطرة على بلدة أوكرانية
رياضة: فوز أرسنال والريال وباريس وأتلتيكو
أخبار: عودة 48 صياداً من إرتيريا إلى الحديدة
علوم وتقنية: حين تختل شرارة الدماغ!
اقتصاد: تعافٍ طفيف في أسعار النفط
فنون ومنوعات: سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي مجدداً
عربي ودولي: عاصفة غزة تدمّر 22 ألف خيمة للنازحين
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
عربي ودولي: الأونروا: آلاف النازحين في غزة بلا مأوى
عربي ودولي: صحة غزة تتسلّم جثامين 15 شهيداً
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 69785
أخبار: أبو راس يلتقي منسق الأمم المتحدة
علوم وتقنية: 5 أمور قد لا تعرفها عن الكركم
أخبار: الخدمة المدنية: الأحد إجازة رسمية
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: الأورومتوسطي: الإبادة بغزة لم تتوقف
أخبار: الأرصاد يتوقع طقس شديد البرودة
رياضة: منتخب اليمن يواصل عروضه القوية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025