المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

بن حبتور: يجب منح التنوع الثقافي مساحة من الحرية

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور أن موقف اليمن المساند للقضية الفلسطينية موقف ديني وواجب قومي وأخلاقي.



وأشار بن حبتور خلال حضوره الفعالية التي أقامتها إذاعة هوا اليمن بالذكرى التاسعة وإذاعة الأولى بالذكرى الثامنة لانطلاق بثهما الإذاعي، الى التنوع الجميل الذي تقدماه الاذاعتان، مشددا على أهمية منح االتنوع الثقافي والفني مساحة من الحرية باعتباره جزء من ثقافة هذا الشعب العظيم، شرط ألا يخرج عن الدستور وثوابت الوطن والأمة، وألا يفرض في القالب الذي تريده الحكومة والجانب الرسمي، حيث أن للحكومة والجانب الرسمي وسائلهما التي بإمكانها إيصال رسالتها الى العالم.



وأضاف "رسالتي الى الجانب الرسمي أن يستمعو للتنوع الثقافي والفني الجميل التي تأتي من عمق هذا الوطن الذي لم يخرج عن ثوابت الوطن والأمة ويجب أن نحتفي به ونرعاه ونحافظ عليه، نحن لدينا كجهات رسمية وحكومية أجهزتنا ووسائلنا نستطيع أن نوصل من خلالها رسائلنا الى العالم، لكن نحتاج الى نستمع ويستمع العالم الى تنوع ثقافتنا وأن نقدم نموذج عن الحرية والديمقراطية والتعايش في المجتمع، شريطة ألا تخرج عن الثوابت الوطنية والدستورية".



وأردف بن حبتور بالقول "نؤكد أننا نقاتل منذ 26 مارس 2015 قوى لديها مقومات هائلة اقتصاديا وعسكريا وعلى مختلف المستويات، امريكا وبريطانيا وإسرائيل وتمتلك مكاتب في الرياض وأبو ظبي من أجل التجسس علينا، ويجب علينا أن نحترس كون هذا المرض لو وصل الى صنعاء سيدمر ثقافة الشعب اليمني، مع ذلك لا بأس أن نغني ونستمع للموسيقا والشعر حتى وإن كنا نحمل السلاح ونقاتل، وهكذا طبيعة الشعوب الحية التي تفرح وتغني حتى وهي في معركة.



من جانبه ثمن القيادي في حركة حماس بصنعاء الدكتور مجدي رشاد، موقف اليمن وتضحياته من أجل القضية الفلسطينية، وهو ما يؤكد ويجسد موقف الشعب اليمني تجاه قضايا الأمة وأن موقف اليمن كان عاملا اساسيا في صمود وثبات المقاومة الفلسطينية.



بدوره أكد الشيخ صالح سالم الفرح أحد مشائخ رازح محافظة صعدة، على أهمية تركيز الاعلام خلال هذه الفترة على تعزيز ثقافة الأخوة والتسامح والتكاتف بين ابناء الشعب اليمني الواحد، وأن يكون الشعب اليمني من سقطرى حتى صعدة يداً واحدة ومعرفة العدو الحقيقي الذي يستهدف الشعب اليمني ومقدراته وثقافته، وأن ينبذ كل ما يؤدي الى التفرقة.



وكان مدير عام إذاعتي هوا اليمن والأولى الدكتور محمد الرزيقي قد ألقى كلمة ترحيبية، أوضح فيها أن إقامة الفعالية كتقليد سنوي وتسعة أعوام من العطاء لراديو هوا اليمن وثمانية أعوام من العمل الزراعي والوطني لإذاعة الأولى، مشيرا الى تقديم الاذاعتين لإعلام عصري يجمع بين الاعلام القديم والحديث وما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، وأن الإذاعتين تؤديان دورها الاعلامي الوطني بطريقتهنا الخاصة وجنبا الى جنب مع مختلف وسائل الاعلام الوطنية سواء رسمية وغيرها.



وأكد الرزيقي أن برامج الاذاعتين تحمل رسائل وطنية وانسانية واقتصادية واجتماعية وإفراد مساحة مهمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا جعل القضية الفلسطينية محور ارتكاز برامج الاذاعتين حتى وصلت الى تغيير هوية الإذاعة لأشهر بالاغاني الفلسطينية، وأن الأهم اداء الرسالة الوطنية حيث تسخر رسائل برامجها لخدمة واستقرار الوطن.