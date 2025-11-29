المؤتمرنت -

طقس شديد البرودة في هذه المحافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات الضالع، لحج، أبين، إب، غرب الجوف وجنوب مأرب.



وتتراوح درجات الحرارة بين 0 - 4 درجات مئوية ومن المتوقع حدوث صقيع (ضريب) على أجزاء من تلك المحافظات والمرتفعات.



ومن المتوقع أجواء باردة في مرتفعات حضرموت، شبوة، تعز، ريمة، المحويت، حجة.



وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.



ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من التلف، والقادمين إلى المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.