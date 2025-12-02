الثلاثاء, 02-ديسمبر-2025 الساعة: 04:41 م - آخر تحديث: 03:48 م (48: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة

الأرصاد يحذّر المزارعين: خذوا احتياطاتكم

الأرصاد يحذّر المزارعين: خذوا احتياطاتكم
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل أن يكون الطقس شديد البرودة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات أبين، لحج، الضالع، إب، جنوب مأرب وغرب الجوف، وتكوّن الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

ويُتوقع طقس بارد في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز، شبوة وحضرموت.

وحذّر المركز المواطنين قاطني المرتفعات الجبلية أو المسافرين إليها من الطقس البارد والشديد البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ودعا المزارعين لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية، ورعاة الماشية ومربي النحل والدواجن لإيوائها في أماكن دافئة.








