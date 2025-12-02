المؤتمرنت -

الأرصاد يحذّر المزارعين: خذوا احتياطاتكم

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل أن يكون الطقس شديد البرودة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات أبين، لحج، الضالع، إب، جنوب مأرب وغرب الجوف، وتكوّن الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.



ويُتوقع طقس بارد في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز، شبوة وحضرموت.



وحذّر المركز المواطنين قاطني المرتفعات الجبلية أو المسافرين إليها من الطقس البارد والشديد البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.



ودعا المزارعين لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية، ورعاة الماشية ومربي النحل والدواجن لإيوائها في أماكن دافئة.