إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
استهل منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر، بالفوز على نظيره جزر القمر 3-1، في المباراة التي جرت بينهما اليوم

المغرب يهزم جزر القمر في كأس العرب

المؤتمرنت -
المغرب يهزم جزر القمر في كأس العرب
استهل منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر، بالفوز على نظيره جزر القمر 3-1، في المباراة التي جرت بينهما اليوم في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

سجل للمغرب كل من سفيان بوفتيني في الدقيقة 5، وطارق تيسودالي في الدقيقة 11، وكريم البركاوي في الدقيقة 45+4، في حين أحرز لجزر القمر لاعب المنتخب المغربي محمد بولاكوست بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56.

وحصد "أسود الأطلس" بذلك نقاط المباراة الثلاث ليتصدر قائمة المجموعة الثانية، بانتظار المواجهة الثانية التي ستجمع منتخبي عُمان والسعودية في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.








