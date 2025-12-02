الثلاثاء, 02-ديسمبر-2025 الساعة: 10:50 م - آخر تحديث: 10:37 م (37: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
نفذّت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة نزولًا ميدانيًا لمحلات بيع وشراء المصوغات الذهبية وورش الصاغة في محافظة الحديدة

نزول ميداني إلى محلات الذهب بالحديدة

المؤتمرنت -
نزول ميداني إلى محلات الذهب بالحديدة
نفذّت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة نزولًا ميدانيًا لمحلات بيع وشراء المصوغات الذهبية وورش الصاغة في محافظة الحديدة.

وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها أن النزول يأتي ضمن برنامج الرقابة الدورية الذي تنفذه على محلات وورش بيع وشراء الذهب في مختلف المحافظات لحماية المستهلك من الغش والتلاعب بالأوزان، ومدى الالتزام بالمعايير القانونية بهدف حماية المواطن والتاجر والاقتصاد الوطني.

وأشار البلاغ إلى أن النزول هدف للتحقق من مدى الالتزام باستخدام الميازين المعايرة ومطابقة المشغولات الذهبية المعروضة في المحلات وضبط أدوات القياس ومنع التطفيف والتلاعب بالعيارات.

فيما أوضح مدير فرع الهيئة بالمحافظة المهندس خليل الجوفي، أنه تم خلال النزول الميداني سحب عينات عشوائية من المشغولات الذهبية المعروضة للبيع والتداول لغرض الفحص والاختبار للتحقق من مطابقتها للعيارات القانونية بالإضافة إلى معايرة الموازين المستخدمة في عمليات البيع والشراء للتأكد من دقتها.

وذكر أنه تم خلال النزول تجديد تراخيص مزاولة مهنة تجارة المصوغات والمعادن الثمينة وتوزيع الدليل التعريفي الخاص بورش الصاغة ورموزها المسجلة والخاضعة لرقابة الهيئة.

وأشار الجوفي إلى أن الفرق الميدانية وزعت التعميم الخاص بالتقيد والالتزام والتعامل من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية "تسهيل" في إطار جهود الهيئة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات أمام التجار وأصحاب المحلات.

ودعا المواطنين إلى التأكد عند شراء الذهب من وجود رمز الورشة المعتمدة على المشغولات ووجود لاصق المعايرة على الميزان، ويكون الترخيص بارزاً في مكان واضح داخل المحل والإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات غش عبر الرقم المجاني "8001222".








