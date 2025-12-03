المؤتمرنت -

تحذير من الصقيع في 9 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء شديدة البرودة وتشكل الصقيع في المرتفعات الجبلية، خلال الـ24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صنعاء، ذمار، عمران، البيضاء وصعدة ومرتفعات إب، الضالع، لحج وأبين مع تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.



وتتُوقع أيضاً أجواء باردة في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة وتعز وهضاب شبوة وحضرموت وجنوب مأرب وغرب الجوف.



وحذر المركز المواطنين قاطني المرتفعات الجبلية أو المسافرين إليها من الطقس البارد والشديد البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.



ونصح المزارعين بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية، ورعاة الماشية ومربي النحل والدواجن بإيوائها في أماكن دافئة.