الأربعاء, 03-ديسمبر-2025 الساعة: 03:45 م - آخر تحديث: 03:36 م (36: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - خبر سار.. إعلان صرف مرتبات أكتوبر في صنعاء

خبر سار.. إعلان صرف مرتبات أكتوبر في صنعاء

المؤتمرنت -
خبر سار.. إعلان صرف مرتبات أكتوبر في صنعاء
بدأت وزارتا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري، إصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر أكتوبر 2025م لوحدات الخدمة العامة المشمولة بقائمة الصرف الشهرية، وفقاً لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين.

وأوضحت الوزارتان في بيان مشترك، أنه تم إصدار التعزيزات عبر وزارة المالية إلى البنك المركزي اليمني ومن خلاله إلى الهيئة العامة للبريد، وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وفقاً للكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية.

وأشار البيان إلى أن ذلك يتم بمتابعة مستمرة من القيادتين الثورية والسياسية وفي إطار توجهات حكومة التغيير والبناء بحسب الامكانيات المتاحة.

وجدد التأكيد على التزام حكومة التغيير والبناء بالصرف بصورة شهرية وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً وفقاً لقانون الآلية الاستثنائية.

ولفت البيان إلى أن الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات الموظفين وتسديد صغار المودعين تمثل حلولًا استثنائية مؤقتة، مشدداً على أن ذلك لا يعفي الدول المشاركة في العدوان على بلادنا من دفع المرتبات والتعويضات لكل موظفي الخدمة العامة المتضررين من دول العدوان التي تسيطر على إيرادات النفط والغاز والتي كانت تغطي فاتورة المرتبات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: برشلونة يعاقب أتلتيكو بثلاثية
رياضة: السيتي يرفض "ريمونتادا" فولهام
رياضة: ليفركوزن إلى ربع نهائي كأس ألمانيا
مجتمع مدني: السبب الخفي وراء الصداع النصفي
فنون ومنوعات: ما سبب ابتعاد تيسير فهمي عن الفن؟
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
محافظات: البيضاء.. إتلاف 25 طناً من البضائع
علوم وتقنية: 7 طرق لتخفيف آلام المفاصل
فنون ومنوعات: لبؤة تفترس شاب
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب
علوم وتقنية: أفضل الطرق للنوم بسرعة
عربي ودولي: الاحتلال يجدد توغله في ريف القنيطرة
رياضة: المغرب يهزم جزر القمر بثلاثية
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
عربي ودولي: 21 ألف حالة اعتقال بالضفة خلال عامين
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا
أخبار: الشوافي يوجّه تحذيراً شديداً لليمنيين
عربي ودولي: توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة
رياضة: فوز سوريا وفلسطين في كأس العرب
عربي ودولي: الأونروا: غزة تواجه كارثة إنسانية
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
أخبار: صنعاء.. إعادة تأهيل شارع خولان
عربي ودولي: أوكرانيا تعلن إسقاط 63 مسيرة روسية
رياضة: الأهلي يحتفي بالعيد الـ58 للاستقلال
فنون ومنوعات: عمرو يوسف: لا خلاف مع دينا الشربيني
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025