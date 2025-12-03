الأربعاء, 03-ديسمبر-2025 الساعة: 09:54 م - آخر تحديث: 09:34 م (34: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - غادر مطار صنعاء الدولي عصر الأربعاء 10 من طاقم سفينة "إتيرنيتي سي" الذين أنقذتهم البحرية اليمنية في يوليو الماضي

صنعاء تُفرج عن طاقم "إتيرنيتي سي"

المؤتمرنت -
صنعاء تُفرج عن طاقم "إتيرنيتي سي"
غادر مطار صنعاء الدولي عصر الأربعاء 10 من طاقم سفينة "إتيرنيتي سي" الذين أنقذتهم البحرية اليمنية في يوليو الماضي عقب غرق السفينة التي حاولت كسر الحظر اليمني على موانئ العدو الصهيوني اسنادًا لغزة في وجه العدوان الإسرائيلي.

وقد تلقى طاقم السفينة المغادر هدايا تذكارية لهم ولعائلاتهم في ختام خمسة أشهر قضوّا فيها ضيوفًا على اليمن لا محتجزين.

وعبر الطاقم عن شكره للبحرية اليمنية والسلطات في اليمن على العناية التي حظوا بها، والتواصل مع عائلاتهم طيلة مدة بقائهم.

وكانت طائرة عمانية، قد نقلت عشرات من العالقين والمرضى والجرحى إلى أرض الوطن.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: غارات إسرائيلية على ريف دمشق
رياضة: العراق يفتتح المشوار بثنائية في البحرين
مجتمع مدني: ما هو أفضل وقت لتناول فيتامين B12؟
علوم وتقنية: لماذا وكيف يجب تناول البصل يوميا؟
فنون ومنوعات: أحمد فهمي يعتذر من طليقته!
اقتصاد: ارتفاع الأسهم الأوروبية
اقتصاد: النفط يتراجع لليوم الثاني
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
عربي ودولي: 70117 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: روسيا تسقط 100 مسيرة أوكرانية
أخبار: تحذير من الصقيع في 9 محافظات
رياضة: برشلونة يعاقب أتلتيكو بثلاثية
رياضة: السيتي يرفض "ريمونتادا" فولهام
رياضة: ليفركوزن إلى ربع نهائي كأس ألمانيا
مجتمع مدني: السبب الخفي وراء الصداع النصفي
فنون ومنوعات: ما سبب ابتعاد تيسير فهمي عن الفن؟
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
محافظات: البيضاء.. إتلاف 25 طناً من البضائع
أخبار: نزول ميداني إلى محلات الذهب بالحديدة
أخبار: لا تدعوا الطقس يخدعكم.. الشوافي يحذّر
علوم وتقنية: 7 طرق لتخفيف آلام المفاصل
فنون ومنوعات: لبؤة تفترس شاب
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب
علوم وتقنية: أفضل الطرق للنوم بسرعة
عربي ودولي: الاحتلال يجدد توغله في ريف القنيطرة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025