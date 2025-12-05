المؤتمرنت -

موجة الصقيع مستمرة: خذوا احتياطاتكم

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، ومرتفعات حضرموت وشبوة والضالع ولحج وأبين وغربي الجوف ومأرب.



وتتراوح درجات الحرارة بين 0 - 03 درجات مئوية ومن المتوقع تشكّل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.



ويحتمل أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات تعز، إب، ريمة، المحويت وحجة.



وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.



ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من التلف، والقادمين إلى المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.