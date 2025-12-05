الجمعة, 05-ديسمبر-2025 الساعة: 04:57 م - آخر تحديث: 04:28 م (28: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة

موجة الصقيع مستمرة: خذوا احتياطاتكم

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، ومرتفعات حضرموت وشبوة والضالع ولحج وأبين وغربي الجوف ومأرب.

وتتراوح درجات الحرارة بين 0 - 03 درجات مئوية ومن المتوقع تشكّل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

ويحتمل أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات تعز، إب، ريمة، المحويت وحجة.

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من التلف، والقادمين إلى المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.








