المؤتمرنت -

ضبط 7 متهمين بالاعتداء على طفل في دمت

أكدت شرطة مديرية دمت بمحافظة الضالع القبض على 7 أشخاص اعتدوا بالضرب المبرح على طفل، ما أدى إلى إصابته بجروح مختلفة.



وأوضحت الشرطة في بيان اليوم أنها ضبطت كلاً من:



1- عبدالرزاق نصر مثنى أحمد الجرموزي 25 عاماً

2- صلاح الدين صالح علي قايد فرحان 24 عاماً

3- سامي قايد أحمد مسعد العرشي 26 عاماً

4- صقر أحمد أحمد محمد ناصر القيسي 21 عاماً

5- قايد أحمد عبدالله أحمد العمري 25 عاماً

6- فرحان صالح علي قايد فرحان 28 عاماً

7- علي صالح علي قايد فرحان 35 عاماً



وذلك بعد قيامهم بالاعتداء بالضرب المبرح على الطفل علي مأمون عبده المجيدي 13 عاماً، بذريعة أنه حاول سرقة القات من مزرعة تابعة لهم.



وأفادت شرطة المديرية أنها أحالت المتهمين للإجراءات القانونية.