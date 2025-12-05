المؤتمرنت -

تحذير من مخطط إسرائيلي خطير يستهدف حياة البرغوثي

حذّر نادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى -في بيانين منفصلين- من مخطط «خطير وممنهج» يستهدف حياة الأسير مروان البرغوثي داخل السجون الإسرائيلية، بعد تلقّي عائلته اتصالاً يفيد بتعرّضه لاعتداءات قاسية.



وقال مدير عام نادي الأسير، أمجد النجار، إن التصعيد الوحشي الذي يتزامن مع تنامي الدعوات الدولية للإفراج عن البرغوثي، يكشف توجهاً خطيراً لدى حكومة الاحتلال للتخلص منه وهو رهن الاعتقال.



واعتبر النجار أن ما حصل مع عائلة البرغوثي يمثل "جريمة مركّبة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني"، محذراً من أن حياة البرغوثي "باتت في خطر حقيقي" في ظل سياسة انتقامية تمارسها إدارة السجون بحقه وبحق الأسرى الفلسطينيين عموماً.



وحمّل إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن أي مكروه قد يتعرض له"، داعياً الأمم المتحدة ودول العالم إلى "التدخل العاجل"، وإيفاد لجنة تحقيق لزيارة البرغوثي والاطّلاع على ظروف عزله و"الضغط الفعلي للإفراج عنه قبل فوات الأوان".



وأضاف نادي الأسير في بيانه أن التهديدات والاعتداءات الممنهجة التي يتعرض لها البرغوثي ونخبة من قيادات الحركة الأسيرة "حلقة جديدة في سياسة القتل البطيء والتصفية المتعمدة".



وأشار إلى أن الأسرى يواجهون "جرائم إعدام بطيء تشمل التعذيب والتجويع والعزل والاعتداءات الجنسية والحرمان من العلاج".