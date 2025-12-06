السبت, 06-ديسمبر-2025 الساعة: 10:09 م - آخر تحديث: 10:09 م (09: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
«عـاجــل».. تحذير جديد من الفلكي الشوافي

«عـاجــل».. تحذير جديد من الفلكي الشوافي

المؤتمرنت -
«عـاجــل».. تحذير جديد من الفلكي الشوافي
كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن توقعاته لحالة الطقس في اليمن حتى الثلاثاء المقبل.

وتوقع الفلكي الشوافي "استمرار درجات الحرارة الصغرى في مستوى مقارب الثلاث الليالي الماضية، ما يجعل الأجواء باردة إلى شديدة البرودة".

وأوضح الشوافي أنه من "المتوقع هطول أمطار محدودة على المرتفعات والأحواض الجبلية، وأمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى وأجزاء من السهول الساحلية خصوصاً الشرقية والجنوبية".

وأكد الفلكي اليمني أن "ارتفاع الرطوبة والغطاء السحابي يحد من تأثير الصقيع"، محذراً المزارعين من أن "الصقيع غير مستبعد إذا كانت السماء صافية والرياح ساكنة".








