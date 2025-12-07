المؤتمرنت -

تغريم (إكس) 120 مليون يورو

فرضت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة “إكس” المملوكة لإيلون ماسك، في أول إجراء عقابي يصدر بموجب قانون الإشراف على المحتوى داخل الاتحاد الأوروبي.



وقالت المفوضية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة بوليتيكو الأميركية إن مكتبة الإعلانات في المنصة تفتقر إلى الشفافية، وإن “إكس” لا تتيح للباحثين الوصول إلى البيانات العامة كما يفرضه قانون الخدمات الرقمية.



وأشارت المفوضية إلى أن المنصة انتهكت التزامات الشفافية المفروضة عليها بصفتها “منصة إلكترونية كبيرة جداً”، موضحة أن تصميم علامة التوثيق الزرقاء أصبح مضللاً بعد تحويلها من أداة للتحقق من الهوية إلى خدمة مدفوعة.



وذكر التقرير أن الخطوة تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن القواعد الرقمية الأوروبية، خصوصاً بعد انتقادات من نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي اعتبر الغرامة “عقوبة لعدم ممارسة الرقابة”.



وبحسب الصحيفة، فإن قيمة الغرامة تُعد متوسطة مقارنة بعقوبات سابقة فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا، على الرغم من الضغوط الأميركية المتكررة على بروكسل لتخفيف تشريعاتها التقنية.



وتشير الغرامة إلى انتهاء جزء من التحقيق الذي فتحه الاتحاد الأوروبي قبل نحو عامين، بينما لا تزال ملفات أخرى تتعلق بمكافحة المحتوى غير القانوني والتلاعب بالمعلومات قيد الدراسة.