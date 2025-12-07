الأحد, 07-ديسمبر-2025 الساعة: 03:03 م - آخر تحديث: 02:33 م (33: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 70,360 شهيداً

6 شهداء و17 اصابة جديدة في غزة

المؤتمرنت -
6 شهداء و17 اصابة جديدة في غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 70,360 شهيداً منذ 7 أكتوبر 2023، فيما استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 الماضية، 6 شهداء جدد، و17 إصابة.

وأشارت في بيان صحفي، إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغت 373 شهيدا، و970 مصابا، فيما جرى انتشال 624 جثمانا من تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وبصورة إجمالية، قالت الوزارة إن حصيلة ضحايا الإبادة المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 70,360 شهيداً و171,047 مصاباً، مؤكدة أنّ أعداداً أخرى من الضحايا ما تزال تحت الركام وفي الطرقات، بسبب العجز عن الوصول إليهم في ظل الدمار الواسع ونقص المعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: تغريم (إكس) 120 مليون يورو
رياضة: برشلونة يعزز صدارته بخماسية بيتيس
رياضة: السيتي يهدد صدارة أرسنال
مجتمع مدني: المشي لدقيقتين بعد الأكل يخفض السكر
رياضة: العراق يبلغ ربع نهائي كأس العرب
عربي ودولي: روسيا تُسقط 116 مسيّرة أوكرانية
فنون ومنوعات: محمد رمضان يحصد جائزة الفنون والثقافة
اقتصاد: الأسهم الأوروبية تغلق على تباين
رياضة: الجزائر تضرب البحرين بخماسية
رياضة: "النشامى" إلى ربع نهائي كأس العرب
عربي ودولي: منظمة: مقتل 70 طفلاً في قطاع غزة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70354
أخبار: فلكي يمني: برد قارس وأمطار خفيفة
رياضة: جزر القمر يودّع بطولة كأس العرب
رياضة: تفاصيل قرعة كأس العالم 2026
عربي ودولي: تحذير من مخطط يستهدف حياة البرغوثي
أخبار: ضبط 7 متهمين بالاعتداء على طفل دمت
رياضة: التعادل يحسم موقعة المغرب وعُمان
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
عربي ودولي: قصف إسرائيلي مكثّف على غزة
عربي ودولي: اليونيفيل تندد بالغارات على جنوب لبنان
اقتصاد: تراجع أسعار الغذاء عالمياً في نوفمبر
أخبار: الصقيع مستمر: خذوا احتياطاتكم
عربي ودولي: بعد مقتل أبو شباب.. حماس تعلّق
فنون ومنوعات: آخر التطورات الصحية للفنانة حياة الفهد
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025