أخبار
المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة الى الأخ عوض عبدالله حاتم رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حضرموت

الدكتور لبوزة يعزي رئيس فرع مؤتمر حضرموت بوفاة ابنته

المؤتمرنت -
الدكتور لبوزة يعزي رئيس فرع مؤتمر حضرموت بوفاة ابنته
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة الى الأخ عوض عبدالله حاتم رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حضرموت عضو اللجنة الدائمة الرئيسة للمؤتمر الشعبي العام بوفاة ابنته الدكتورة ايمان .
وفي برقية العزاء عبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة الدكتورة ايمان عوض عبدالله حاتم بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون ".








