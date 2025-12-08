الإثنين, 08-ديسمبر-2025 الساعة: 05:11 م - آخر تحديث: 04:39 م (39: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً بارداً إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة

طقس شديد البرودة.. احذروا "الضريب"

المؤتمرنت -
طقس شديد البرودة.. احذروا "الضريب"
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً بارداً إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات الضالع ولحج وأبين، وإب، وغرب الجوف وجنوب مأرب وقد يتكوّن الصقيع الخفيف (الضريب) على أجزاء منها.

ويُحتمل أن يكون الطقس بارداً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمه، تعز، شبوة وحضرموت.

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية المذكورة أو المسافرين إليها من الطقس البارد والشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم من التلف.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: توتر عسكري على بين تايلاند وكمبوديا
اقتصاد: ارتفاع اسعار الذهب
رياضة: ريال مدريد يسقط على ملعبه أمام سيلتا فيغو
رياضة: دورتموند يضيّق الخناق على لايبزيغ
رياضة: كريستال بالاس يقفز إلى الرابع
مجتمع مدني: السكري وصحة الفم.. علاقة متبادلة
رياضة: فلسطين وسوريا إلى ربع نهائي كأس العرب
عربي ودولي: 114 قتيلاً في الهجوم على كلوقي بالسودان
فنون ومنوعات: هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها؟
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: مقتل 12 مسلحاً جنوب باكستان
رياضة: أولمبي اليمن يخسر أمام الإمارات بثلاثية
علوم وتقنية: تعرف على فوائد البرتقال قبل النوم
علوم وتقنية: ماذا يحدث لضغط الدم عند تناول البيض؟
علوم وتقنية: تغريم (إكس) 120 مليون يورو
رياضة: برشلونة يعزز صدارته بخماسية بيتيس
رياضة: السيتي يهدد صدارة أرسنال
مجتمع مدني: المشي لدقيقتين بعد الأكل يخفض السكر
أخبار: الشوافي: طقس بارد وأمطار متفرقة
رياضة: العراق يبلغ ربع نهائي كأس العرب
عربي ودولي: حماس: لا وصاية على غزة
أخبار: إعلان صرف معاشات ديسمبر بصنعاء
عربي ودولي: روسيا تُسقط 116 مسيّرة أوكرانية
فنون ومنوعات: محمد رمضان يحصد جائزة الفنون والثقافة
اقتصاد: الأسهم الأوروبية تغلق على تباين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025