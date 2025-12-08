الإثنين, 08-ديسمبر-2025 الساعة: 08:16 م - آخر تحديث: 08:00 م (00: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
دشنت الشركة اليمنية للغاز اليوم حملة استبدال 8 آلاف أسطوانة غاز منزلي تالفة في مختلف مديريات محافظة الحديدة

المؤتمرنت -
استبدال 8 آلاف أسطوانة غاز بالحديدة
دشنت الشركة اليمنية للغاز اليوم حملة استبدال 8 آلاف أسطوانة غاز منزلي تالفة في مختلف مديريات محافظة الحديدة، ضمن برنامج السلامة المهنية وحماية المستهلك.

وخلال التدشين، أشاد وكيل أول محافظة الحديدة أحمد البشري، بجهود الشركة في تنفيذ الحملة، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في تعزيز إجراءات السلامة والتخفيف من المخاطر الناجمة عن تداول الأسطوانات التالفة.

وأكد أن الحملة تأتي لتلبية احتياجات المواطنين، في إطار جهود السلطة المحلية والشركة اليمنية للغاز لتحسين مستوى الخدمة، وضمان وصول الغاز المنزلي بوسائل آمنة ومطابقة للمواصفات.

بدوره، أوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي، أن عملية الاستبدال تشمل جميع المديريات دون استثناء، مؤكداً استمرار الشركة في تنفيذ خططها الفنية الرامية إلى رفع كفاءة المخزون وتحسين جودة الأسطوانات المتداولة في السوق.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تحسين خدمات الغاز المنزلي وتعزيز جوانب السلامة في عملية التوزيع والاستخدام، مؤكداً حرص الشركة على تنفيذ برامج صيانة دورية تضمن سلامة المستهلك واستمرارية الخدمة بكفاءة عالية.

ولفت إلى أن عملية الاستبدال تنفذ وفق آلية منظمة، يتم من خلالها استلام أسطوانات المواطنين التالفة في عموم المديريات، لصيانتها واستبدالها بأسطوانات مؤهلة ثم تسليمها للمواطن مجاناً، داعياً في الوقت ذاته إلى الالتزام بالاستخدام الآمن لأسطوانة الغاز، والحفاظ عليها حرصاً على السلامة العامة.

فيما، أثنى وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي على جهود الشركة اليمنية للغاز في تنفيذ الحملة، التي ستسهم في حماية المواطنين وتخفيف الأعباء الناجمة عن استخدام أسطوانات الغاز التالفة، داعياً إلى استمرار مثل هذه الحملات بصورة دورية للحفاظ على سلامة المواطنين.








