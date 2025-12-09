المؤتمرنت -

موجة البرد مستمرة وتحذير من البحر

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات، واضطراب البحر جنوبي الساحل الغربي ومدخل باب المندب خلال الـ24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات الضالع ولحج وأبين وإب.



في حين قد تكون الأجواء باردة نسيباً إلى باردة في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز، شبوة، حضرموت وأجزاء من الجوف ومأرب.



وأشارت إلى اضطراب البحر جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وتصل أقصى سرعة للرياح إلى 30 عقدة.



وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية أو المسافرين إليها من الأجواء الشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.



ونصح المزارعين باتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم من التلف.



كما حذر المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من ارتفاع الموج واضطراب البحر.