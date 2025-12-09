المؤتمرنت -

اتلاف 260 لغماً من مخلفات العدوان في الحديدة

أتلف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام اليوم، 260 لغماً مضاداً للآليات في منطقة الأحواض بمديرية الحالي في محافظة الحديدة، بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار الجهود المستمرة لتطهير المحافظة من مخلفات العدوان.



ونُفذت عملية التدمير والإتلاف على مرحلتين، حيث تولت الفصيلة السادسة إتلاف 140 لغماً، فيما قامت الفصيلة الثانية بإتلاف 120 لغماً، جميعها من مخلفات العدوان، التي تم اكتشافها في الحقلين رقم (1) و(2).



وأوضح المدير التنفيذي للمركز العميد علي صفرة أن فرق المركز تواصل العمل بوتيرة عالية في الحقول المستهدفة، بهدف إزالة مصادر الخطورة وتأمين المناطق السكنية والزراعية، بما يسهم في عودة المواطنين إلى منازلهم ومزارعهم بأمان.



وأشاد بجهود الفرق الميدانية وما تبذله من تضحيات في سبيل إنقاذ الأرواح وحماية المدنيين من مخاطر الألغام ومخلفات العدوان.



من جانبه، أفاد مدير فرع المركز بمحافظة الحديدة العقيد يحيى صبر أن عمليات التطهير تتواصل في مختلف المناطق الملوثة، ضمن خطة تهدف إلى الحد من المخاطر الإنسانية التي تشكلها مخلفات العدوان على السكان.



بدورهما، أشار مسؤول الفصيلة الثانية للتطهير المهندس عبدالعزيز الجربي، ومسؤول فريق الطوارئ المهندس مروان الأبيض، إلى أن الجهود الميدانية تعتمد على مسح دقيق وإجراءات أمان صارمة لضمان التعامل السليم مع الألغام والمتفجرات التي خلفها العدوان.





