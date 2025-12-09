الثلاثاء, 09-ديسمبر-2025 الساعة: 05:47 م - آخر تحديث: 05:11 م (11: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
أخبار
المؤتمر نت - ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 64171

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 64171

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 64171
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إلى 70,366 شهيدًا 171,064 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية شهيد و 6 إصابات.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 377، وإجمالي الإصابات 987، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 626.

وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.








