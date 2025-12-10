الأربعاء, 10-ديسمبر-2025 الساعة: 06:22 م - آخر تحديث: 05:35 م (35: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ماذا يحدثُ في المُحافظاتِ الجنوبيَّةِ والشَّرقيةِ اليمنيَّةِ؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
ودّع المنتخب اليمني الأولمبي بطولة كأس الخليج لكرة القدم، بعد تعادله أمام نظيره العماني 1-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية

منتخب اليمن يودّع بطولة كأس الخليج

المؤتمرنت -
منتخب اليمن يودّع بطولة كأس الخليج
ودّع المنتخب اليمني الأولمبي بطولة كأس الخليج لكرة القدم، بعد تعادله أمام نظيره العماني 1-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

تقدم المنتخب العماني بهدف في الدقيقة 46، قبل أن يعادل فيصل المعروفي النتيجة لليمن في الدقيقة 63.

وبهذا التعادل، ودع الأحمر الأولمبي البطولة بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 4 نقاط، كما انتهى مشوار عُمان أيضاً بعد احتلاله المركز الرابع بنقطة واحدة، فيما تأهل منتخبا العراق والإمارات عن المجموعة.

وكان منتخبنا الوطني قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على العراق 2-1، قبل أن يخسر من الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف.








اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: روسيا تسقط 20 مسيرة أوكرانية
رياضة: فوز برشلونة وليفربول وبايرن في الأبطال
رياضة: اكتمال عقد ربع نهائي كأس العرب
علوم وتقنية: فقدان حاسة الشم.. مؤشر لأمراض خطيرة
عربي ودولي: تحذير من آثار سوء التغذية على مواليد غزة
فنون ومنوعات: أحمد سعد عن وضع تامر حسني: لا يتحرك
عربي ودولي: غزة.. 386 شهيداً في 738 خرقاً إسرائيلياً
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب عالمياً
أخبار: الراعي يعزي بوفاة الشيخ عبدالوهاب مظفر
أخبار: سرايا القدس: أغلقنا ملف أسرى العدو
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 64171
عربي ودولي: أوتشا: احتياجات غزة تفوق قدرة الاستجابة
أخبار: اتلاف 260 لغماً من مخلفات العدوان بالحديدة
عربي ودولي: زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب إندونيسيا
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
قضايا وآراء: ماذا يحدثُ في المُحافظاتِ الجنوبيَّةِ والشَّرقيةِ اليمنيَّةِ؟
أخبار: موجة البرد مستمرة وتحذير من البحر
علوم وتقنية: عادات بسيطة لإطالة العمر
مجتمع مدني: تحذيرات من الانفلونزا.. بدأت قبل موعدها
رياضة: المغرب يبلغ ربع نهائي كأس العرب
أخبار: أبو رأس: أمن واستقرار اليمن خط أحمر
عربي ودولي: الاحتلال يواصل احتجاز 32 أسيراً من غزة
عربي ودولي: الاحتلال يقتحم مقر الأونروا في القدس
مجتمع مدني: هل يعزز العمل من المنزل الصحة النفسية؟
