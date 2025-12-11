الخميس, 11-ديسمبر-2025 الساعة: 03:53 م - آخر تحديث: 03:32 م (32: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - كشف مركز عين الانسانية للحقوق والتنمية، حصيلة جرائم العدوان السعودي الصهيوني الأمريكي على اليمن خلال أكثر من (3900) يوم

حصيلة 3900 يوم من العدوان على اليمن

المؤتمرنت -
حصيلة 3900 يوم من العدوان على اليمن
كشف مركز عين الانسانية للحقوق والتنمية، حصيلة جرائم العدوان السعودي الصهيوني الأمريكي على اليمن خلال أكثر من (3900) يوم.

وأوضح المركز في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن إجمالي الشهداء والجرحى خلال 3,900 يوم من العدوان بلغ 54 ألفاً و219 مدنياً بينهم 19 ألفاً و446 شهيداً و34 ألفاً و773 جريحاً.

وبلغ عدد الشهداء من الأطفال أربعة آلاف و244 شهيداً، والجرحى خمسة آلاف و401 جريحاً، والشهداء من الرجال 12 ألفاً و659 والجرحى 26 ألفاً و135 رجلاً، فيما بلغ عدد الشهيدات من النساء ألفين و543 امرأة والجريحات ثلاثة آلاف و237 امرأة.

وأفاد البيان بأنه خلال 3,900 يوم من العدوان والحصار تم استهداف 15 مطاراً و16 ميناءً و488 محطة ومولد كهرباء، و716 شبكة ومحطة اتصال وثلاثة آلاف و577 خزاناً ومحطة مياه، وألفين و501 منشأة حكومية وثمانية آلاف و869 طريقاً وجسراً.

كما استهدف العدوان 467 مصنعاً و642 ناقلة وقود، و16 ألفاً و686 منشأة تجارية، و503 مزارع دجاج ومواشي و12 ألفاً و196 وسيلة نقل و581 قارب صيد، وألف و172 مخزن أغذية و565 محطة وقود و735 سوقاً وألف و504 شاحنات غذاء.

وأشار البيان إلى أن العدوان استهدف 622 ألفاً و354 منزلاً و203 منشآت جامعية وألفين و18 مسجداً و431 منشأة سياحية و475 مستشفى ومرفقاً صحياً، وألف و487 مدرسة ومرفقاً تعليمياً، و14 ألفاً و231 حقلاً زراعياً و157 منشأة رياضية و301 موقعاً أثرياً و75 منشأة إعلامية.








