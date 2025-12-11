الخميس, 11-ديسمبر-2025 الساعة: 05:25 م - آخر تحديث: 05:22 م (22: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ماذا يحدثُ في المُحافظاتِ الجنوبيَّةِ والشَّرقيةِ اليمنيَّةِ؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن الاستياء البالغ، من البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة

صنعاء تردّ على غوتيريش

المؤتمرنت -
صنعاء تردّ على غوتيريش
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن الاستياء البالغ، من البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن المحتجزين من عناصر خلايا التجسس وإحالة بعضهم إلى القضاء المختص.

وأدانت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها اليوم، ما ورد في بيان الأمين العام، معتبرة إياه تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وانتهاكاً لمبدأ احترام سيادة الدول واستقلال قضائها.

وشددت على أن الإجراءات المتخذة بحق العناصر المتورطة جاءت وفقاً للقانون، وبعد ثبوت ضلوعها في أعمال تستهدف أمن اليمن واستقراره، مؤكدة أن القضاء اليمني سلطة مستقلة لا يحق لأي أحد التطاول عليها أو التدخل في مسارها أو التشكيك في أحكامها.

وأشارت إلى أنه كان الأحرى بالأمين العام إدانة العدوان الذي استهدف الحكومة اليمنية وفتح تحقيق داخلي حوله بدلاً عن توجيه اللوم إلى صنعاء التي قامت بواجبها في اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية الضرورية للحفاظ على أمن البلاد وحماية مواطنيها وضمان تحقيق العدالة والمساءلة.

ودعت الوزارة الأمين العام إلى مراجعة مواقفه السلبية تجاه صنعاء والعمل على تصحيح الاختلالات والتجاوزات التي رافقت أداء المنظمة الدولية في اليمن خلال الفترة الماضية .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: انخفاض طفيف للأسهم الأوروبية
عربي ودولي: تصاعد القتال بين تايلاند وكمبوديا
أخبار: لبوزة يعزي جمال صايل بوفاة عمه
رياضة: السيتي يخطف 3 نقاط من قلب مدريد
عربي ودولي: اعتقال الرئيس البوليفي السابق
عربي ودولي: الاحتلال يُفرج عن 5 أسرى من غزة
أخبار: 10689 مدنياً ضحايا المتفجرات في اليمن
مجتمع مدني: احذروا الإجهاد الذهني.. قد يقتلكم!
علوم وتقنية: كيف يفضح حديثك علامات الزهايمر؟
فنون ومنوعات: يسرا: لا أقبل العمل مع هؤلاء!
عربي ودولي: منخفض جوي يُغرق خيام النازحين بغزة
عربي ودولي: مخلفات الحرب في غزة.. خطر يعطل الحياة
أخبار: لقاء بن حبتور ولبوزة: تعزيز الجبهة الداخلية
أخبار: الصعدي يؤكد أهمية التدريب للمعلمين
اقتصاد: استقرار أسعار النفط
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70369
رياضة: منتخب اليمن يودّع بطولة كأس الخليج
أخبار: إعلان فتح موسم اصطياد الجمبري
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: روسيا تسقط 20 مسيرة أوكرانية
أخبار: 7 شهداء جرحى بنيران سعودية في صعدة
أخبار: طقسٌ بارد.. وتحذير من ارتفاع موج البحر
رياضة: فوز برشلونة وليفربول وبايرن في الأبطال
رياضة: اكتمال عقد ربع نهائي كأس العرب
علوم وتقنية: فقدان حاسة الشم.. مؤشر لأمراض خطيرة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025