يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - توّقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة على المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة

تحذير جديد من الإنذار المبكر

المؤتمرنت -
تحذير جديد من الإنذار المبكر
توّقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة على المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء في المرتفعات الجبلية ستكون باردة أثناء الليل والصباح الباكر، خاصة مرتفعات محافظات "صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع وشمال إب".

وأشار إلى أن الأجواء ستكون، باردة نسبياً على مرتفعات "الجوف، مأرب، حضرموت، شبوة، الضالع، تعز، ريمة، المحويت وحجة"، بينما تتشكل قطع من السحب الركامية والتي قد يرافقها هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وذكر المركز، أن الأجواء بالمناطق الساحلية صحوة إلى غائمة جزئياً مع إحتمال هطول أمطار خفيفة على السواحل الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وفي المناطق الصحراوية، ستكون الأجواء صحوة وباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.

ونبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، المواطنين في المرتفعات الجبلية من أجواء باردة، خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.

وحذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن جنوب الساحل الغربي وباب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








