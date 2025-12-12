المؤتمرنت -

تحذير جديد من الإنذار المبكر

توّقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة على المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء في المرتفعات الجبلية ستكون باردة أثناء الليل والصباح الباكر، خاصة مرتفعات محافظات "صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع وشمال إب".



وأشار إلى أن الأجواء ستكون، باردة نسبياً على مرتفعات "الجوف، مأرب، حضرموت، شبوة، الضالع، تعز، ريمة، المحويت وحجة"، بينما تتشكل قطع من السحب الركامية والتي قد يرافقها هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية خلال فترتي الظهيرة والمساء.



وذكر المركز، أن الأجواء بالمناطق الساحلية صحوة إلى غائمة جزئياً مع إحتمال هطول أمطار خفيفة على السواحل الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وفي المناطق الصحراوية، ستكون الأجواء صحوة وباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.



ونبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، المواطنين في المرتفعات الجبلية من أجواء باردة، خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.



وحذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن جنوب الساحل الغربي وباب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.