أكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن 1700 فلسطيني على الأقل فقدوا البصر خلال 25 شهراً من الإبادة الجماعية في قطاع غزة

1700 فلسطيني فقدوا أبصارهم في غزة

1700 فلسطيني فقدوا أبصارهم في غزة
أكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن 1700 فلسطيني على الأقل فقدوا أعينهم خلال 25 شهراً من الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضح المركز في بيان صحفي اليوم، أن نحو 5 آلاف آخرين مهددون بفقد نظرهم كليا أو جزئيا جراء الحرمان من العلاج، معرباً عن قلقه إزاء الارتفاع الخطير في أعداد إصابات العيون خلال العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأشار إلى تعمد الجيش الإسرائيلي إحداث إعاقات دائمة لدى المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهدافهم المباشر بالقنص في أعينهم، إلى جانب الإصابات الناجمة عن القصف واستخدام مقذوفات تنشر كمية كبيرة من الشظايا.

ولفت إلى أن نقص العلاجات في غزة، أدى لتفاقم أمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط العين، القرنية، الشبكية، المياه البيضاء، ما يهدد المرضى بالعمى الدائم، مبينا أن نحو 2400 مريض على قوائم الانتظار بحاجة عاجلة لعمليات جراحية لا تتوفر إمكانياتها داخل غزة.

ونقل المركز عن مصادر طبية أن نسبة كبيرة من المصابين من الأطفال والنساء، و"هو ما يعكس بوضوح أن المدنيين هم الأكثر تضرراً من هذا العدوان".

وقال: "ازداد معدل إصابات العيون خلال فترة ذروة المجاعة، نتيجة اضطرار المدنيين للذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات القريبة من مواقع انتشار الجيش، حيث كانوا يتعرضون للاستهداف المباشر أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء والمواد الأساسية".

وطالب المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل السماح بإدخال الأجهزة الطبية الخاصة بعلاج إصابات العيون، وفتح ممرات آمنة لتمكين المرضى من الوصول إلى العلاج المتخصص داخل وخارج القطاع.

كما دعا إلى توفير دعم طبي عاجل لمستشفى العيون وللمرافق الصحية في غزة، وتزويدها بالمعدات الضرورية وإيفاد فرق طبية متخصصة للحد من تفاقم حالات فقدان البصر.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 -بدعم أمريكي - إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.








