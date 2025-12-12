السبت, 13-ديسمبر-2025 الساعة: 12:09 ص - آخر تحديث: 12:09 ص (09: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
رياضة
المؤتمر نت -

بـ"الترجيحية".. الجزائر تودّع كأس العرب

المؤتمرنت -
بـ"الترجيحية".. الجزائر تودّع كأس العرب
ودّع المنتخب الجزائري حامل اللقب منافسات كأس العرب لكرة القدم من الدور ربع النهائي، بسقوطه أمام نظيره الإماراتي بركلات الترجيح 6-7 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1ـ1 يوم الجمعة على ملعب البيت في الخور.

وكانت الجزائر البادئة بالتسجيل عبر مهاجم الدحيل القطري عادل بولبينة (46)، وأدركت الإمارات التعادل بواسطة مهاجم الجزيرة برونو (64).

واستمر التعادل في الوقت الإضافي قبل أن يحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأبيض الإماراتي.

وسيلعب منتخب الإمارات في نصف النهائي مع نظيره المغربي يوم الاثنين على أن يلعب الفائز مع المتأهل من مواجهة الأردن والسعودية.








