بـ"الترجيحية".. الجزائر تودّع كأس العرب

ودّع المنتخب الجزائري حامل اللقب منافسات كأس العرب لكرة القدم من الدور ربع النهائي، بسقوطه أمام نظيره الإماراتي بركلات الترجيح 6-7 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1ـ1 يوم الجمعة على ملعب البيت في الخور.



وكانت الجزائر البادئة بالتسجيل عبر مهاجم الدحيل القطري عادل بولبينة (46)، وأدركت الإمارات التعادل بواسطة مهاجم الجزيرة برونو (64).



واستمر التعادل في الوقت الإضافي قبل أن يحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأبيض الإماراتي.



وسيلعب منتخب الإمارات في نصف النهائي مع نظيره المغربي يوم الاثنين على أن يلعب الفائز مع المتأهل من مواجهة الأردن والسعودية.