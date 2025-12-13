السبت, 13-ديسمبر-2025 الساعة: 05:04 م - آخر تحديث: 04:56 م (56: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - البرد مستمر وتحذير جديد من البحر

البرد مستمر وتحذير جديد من البحر

المؤتمرنت -
البرد مستمر وتحذير جديد من البحر
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية، واضطراب البحر جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، قد تكون الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في مرتفعات محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وباردة نسبياً في مرتفعات الجوف، مأرب، حضرموت، شبوة، الضالع، لحج، أبين، إب، المحويت، حجة.

ومن المتوقع اضطراب البحر جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب، وقد تصل سرعة الرياح إلى 25 عقدة.

ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية المذكورة من الأجواء الباردة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن جنوب الساحل الغربي وباب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








