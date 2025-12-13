السبت, 13-ديسمبر-2025 الساعة: 05:04 م - آخر تحديث: 04:56 م (56: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 70 ألفاً و654 شهيداً، و171 ألفاً و95 مصاباً

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70654

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70654
ارتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 70 ألفاً و654 شهيداً، و171 ألفاً و95 مصاباً أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر طبية بأنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 شهداء بينهم شهيدان جديدان، وشهيد انتشل جثمانه، و16 إصابة، مضيفة أن انهيارات المباني الناتجة عن البرد القارس والمنخفض الجوي قد أسفرت عن وفاة 10 أشخاص.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 386 شهيدا، و1018 مصابا، وجرى انتشال 628 جثمانا.

ونوهت إلى أنه تمت إضافة 277 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء.

وتقدر السلطات الفلسطينية في القطاع وجود نحو 9500 شهيد تحت أنقاض البنايات التي دمرها القصف الإسرائيلي، في أكبر عملية إبادة جماعية يشهدها العالم في القرن الـ21.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: بـ"الترجيحية".. الجزائر تودّع كأس العرب
علوم وتقنية: خطوات طبية فعّالة للوقاية من نزلات البرد؟
اقتصاد: الذهب يحافظ على مكاسبه
عربي ودولي: اقتحامات إسرائيلية واسعة في الضفة
ثقافة: (30) قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة
عربي ودولي: 1700 فلسطيني فقدوا أبصارهم في غزة
مجتمع مدني: 4 خطوات يومية تحمي قلبك من النوبة القاتلة
فنون ومنوعات: ياسمين عبد العزيز تواجه الأزمات بقوة
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط عالمياً
رياضة: الأردن إلى نصف نهائي كأس العرب
عربي ودولي: المنخفض الجوي يفاقم مأساة غزة
عربي ودولي: الاحتلال يتوغل في القنيطرة ودرعا
قضايا وآراء: كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
فنون ومنوعات: علاج الفنانين على نفقة الدولة
رياضة: "الفدائي" يودّع كأس العرب بالخسارة
اقتصاد: هبوط أسعار الذهب
علوم وتقنية: هل يمكن إبطاء الشيخوخة؟
مجتمع مدني: أفضل 6 فيتامينات للأطفال
محافظات: إتلاف 180 طناً من الأغذية بالأمانة
رياضة: المغرب يبلغ نصف نهائي كأس العرب
عربي ودولي: حماس ترفض تقرير "العفو الدولية"
فنون ومنوعات: إبنة فنانة تركية متهمة بقتلها!
عربي ودولي: القدس تحذّر من اقتلاع 33 تجمعاً بدوياً
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
مجتمع مدني: تدشين المرحلة الـ9 لمشروع الزكاة العينية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025