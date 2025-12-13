السبت, 13-ديسمبر-2025 الساعة: 05:04 م - آخر تحديث: 04:56 م (56: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
النواب يُدين الأعمال التخريبية في المحافظات المحتلة

النواب يُدين الأعمال التخريبية في المحافظات المحتلة

المؤتمرنت -
النواب يُدين الأعمال التخريبية في المحافظات المحتلة
أدان مجلس النواب، ما تشهده المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة من أعمال تصعيد من قبل المليشيات المسلحة التابعة للسعودية والإمارات.

وعبر مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم، عن استنكاره ورفضه الشديد لكافة المخططات التآمرية التي تُحاك ضد اليمن وآخرها تحويل المحافظات اليمنية المحتلة إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات والتقاسم بين المليشيات المتصارعة التابعة للنظامين السعودي، الإماراتي.

ودعا مجلس النواب الأحرار في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة إلى توحيد الصف والتصدي للمخططات الإجرامية التي تحاك ضد اليمن وتستهدف وحدته وأمنه وسيادته واستقراره.

وحذر مليشيات ومرتزقة العدوان من الاستمرار في العبث بأمن واستقرار الوطن، محملًا إياهم كامل المسؤولية عما يجري في المحافظات اليمنية المحتلة من عبث ونهب للثروات وترويع الآمنين وقطع السبيل وتهجير أبناء المحافظات الشمالية ونهب ممتلكاتهم الخاصة.

واعتبر مجلس النواب، تلك الممارسات أعمالًا إجرامية وتخريبية مخالفة للقيم والثوابت الوطنية ودستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة، والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الإنسانية والأخلاقية.

وأشار إلى أن ما يجري في محافظتي حضرموت والمهرة من نهب للممتلكات واحتلال لمساكن المواطنين وانتهاك لحرماتهم، لا يقل شأنا عما يجري في غزة من جرائم وانتهاكات، مشيدًا بالدور التاريخي الذي يجسده أبناء محافظتي حضرموت والمهرة.

وأوضح البيان، أن محافظة حضرموت هي رمز للسلام كونها تحتضن العلماء والأولياء والصالحين، والتجار ورجال المال والأعمال وهي رمز للتآخي وتعزيز السلم الاجتماعي، فضلًا عن مكانة المحافظة الفاعلة في التنمية الاقتصادية لما تمتاز به من موقع إستراتيجي.

وعدّ ما ترتكبه مليشيات الانتقالي من جرائم وانتهاكات، دخيلة على محافظة حضرموت وتسيء لأبنائها الشرفاء ولا تمت لتأريخيهم بأية صلة.

وأهاب مجلس النواب بكافة القوى الوطنية والأحرار تحمل المسؤولية الدينية والوطنية والتاريخية إزاء ما يحدث من عبث وتخريب في المحافظات المحتلة، داعياً إلى التصدي لتلك الأعمال التخريبية والحفاظ على وحدة وأمن وسيادة واستقرار اليمن.








