يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم غارة استهدفت سيارة مدنية غرب مدينة غزة

اغتيال قيادي بحماس في غارة على غزة

المؤتمرنت -
اغتيال قيادي بحماس في غارة على غزة
في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم غارة استهدفت سيارة مدنية غرب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين، بينهم القيادي في حماس رائد سعد.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية أن طائرات الاحتلال أطلقت ثلاثة صواريخ باتجاه سيارة فلسطينية قرب دوار النابلسي، جنوب غرب مدينة غزة، ما أدّى إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وزعم جيش الاحتلال أن الغارة استهدفت "القيادي البارز في كتائب القسام رائد سعد"، قائد ركن التصنيع في الكتائب، وأحد أبرز قادتها في قطاع غزة.

ونقلت "القناة 12" العبرية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنّ "الهدف من عملية الاغتيال في ​غزة​ هو نائب قائد الجناح العسكري لحماس رائد سعد".

وكانت تل أبيب قد أعلنت في وقت سابق أنها اغتالته أثناء اقتحام مشفى الشفاء العام الماضي، إلا أن "هيئة البث الإسرائيلية" نقلت عن مصدر أمني أن عملية الاغتيال حصلت اليوم، فيما أفادت إذاعة جيش العدو أن "العملية تمت بموافقة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، دون إطلاع واشنطن مسبقاً".

«حماس»: الاحتلال يسعى لتقويض الاتفاق
وفي ذات السياق، اعتبرت حركة حماس أن "استهداف طيران العدو الصهيوني سيارة مدنية غرب مدينة غزة يمثل إمعاناً في الخرق الإجرامي لاتفاق وقف إطلاق النار"، الموقع ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت في بيان أن "هذه الجريمة تؤكد مجدداً أن الاحتلال يسعى عمداً إلى تقويض الاتفاق وإفشاله عبر تصعيد خروقاته المتواصلة"، محملةً حكومة العدو "المسؤولية الكاملة عن تداعيات جرائمها وخروقاتها الممنهجة، بما يشمل استهداف أبناء شعبنا وناشطيه وقياداته، وفرض الحصار، ومنع جهود الإغاثة".

وطالبت حماس الدول الضامنة للاتفاق بـ"تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الخروقات الفاضحة، والتحرك العاجل للجم حكومة الاحتلال الفاشي المتنكرة لالتزاماتها".








